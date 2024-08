STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Dienstagmittag steigen

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,12 Prozent fester bei 4 877,34 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,123 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,140 Prozent höher bei 4 878,22 Punkten, nach 4 871,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 874,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 897,43 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 827,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 074,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 212,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,08 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 0,76 Prozent auf 31,80 EUR), Stellantis (+ 0,57 Prozent auf 14,81 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,51 Prozent auf 3,63 EUR), BASF (+ 0,48 Prozent auf 43,29 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,41 Prozent auf 60,95 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Bayer (-2,46 Prozent auf 28,37 EUR), UniCredit (-1,16 Prozent auf 36,29 EUR), Eni (-0,63 Prozent auf 14,56 EUR), Deutsche Telekom (-0,48 Prozent auf 25,10 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,44 Prozent auf 38,07 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 1 129 082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 328,750 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,43 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

