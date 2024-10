STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Minus

Um 15:41 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,60 Prozent auf 4 917,13 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,282 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,572 Prozent auf 4 918,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 946,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 898,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 921,06 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,80 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 827,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 947,83 Punkte. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, bei 4 149,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 8,96 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 1,07 Prozent auf 7,27 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,06 Prozent auf 3,96 EUR), BASF (+ 0,62 Prozent auf 46,21 EUR), Eni (+ 0,50 Prozent auf 14,06 EUR) und Bayer (+ 0,49 Prozent auf 26,66 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-4,26 Prozent auf 229,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 506,00 EUR), BMW (-0,58 Prozent auf 74,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 56,96 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,37 Prozent auf 91,44 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 013 492 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 318,610 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,89 erwartet. Im Index bietet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at