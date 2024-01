STOXX-Handel: STOXX 50 klettert am Nachmittag

In Europa ist am zweiten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:42 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,06 Prozent auf 4 215,75 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,116 Prozent höher bei 4 218,12 Punkten, nach 4 213,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 226,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 211,90 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der STOXX 50 4 093,37 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 802,97 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.01.2023, den Stand von 3 862,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,02 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 226,24 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Unilever (+ 1,12 Prozent auf 38,69 GBP), Siemens (+ 1,05 Prozent auf 169,10 EUR), Richemont (+ 1,05 Prozent auf 130,10 CHF), UBS (+ 0,90 Prozent auf 25,90 CHF) und RELX (+ 0,70 Prozent auf 32,89 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,71 Prozent auf 44,06 EUR), Zurich Insurance (-1,40 Prozent auf 437,80 CHF), BASF (-1,26 Prozent auf 44,49 EUR), Bayer (-1,22 Prozent auf 30,37 EUR) und Rio Tinto (-0,75 Prozent auf 55,36 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8 643 793 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 437,991 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,44 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

