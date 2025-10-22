Novo Nordisk Aktie
|46,13EUR
|-1,10EUR
|-2,33%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach der Ankündigung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Am 14. November würden beim Diabetesspezialisten sieben von zwölf Vorständen neu gewählt, darunter auch der Chairman und dessen Stellvertreter, schrieb Florent Cespedes am Dienstag. Die neu gewählten Vorstände sollen die Strategie des neuen Vorstandschefs unterstützen. Dabei lägen die Meinungsverschiedenheiten nicht in der Strategie selbst, sondern in der benötigten Geschwindigkeit und dem Umfang der notwendigen Veränderungen./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
540,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
354,95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|08:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|46,20
|-2,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:12
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:08
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|08:59
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Microsoft Buy
|UBS AG
|07:30
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:28
|adidas Buy
|UBS AG
|07:27
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|07:26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|07:15
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.