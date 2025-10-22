Novo Nordisk Aktie

46,13EUR -1,10EUR -2,33%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
22.10.2025 08:47:54

Novo Nordisk Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach der Ankündigung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Am 14. November würden beim Diabetesspezialisten sieben von zwölf Vorständen neu gewählt, darunter auch der Chairman und dessen Stellvertreter, schrieb Florent Cespedes am Dienstag. Die neu gewählten Vorstände sollen die Strategie des neuen Vorstandschefs unterstützen. Dabei lägen die Meinungsverschiedenheiten nicht in der Strategie selbst, sondern in der benötigten Geschwindigkeit und dem Umfang der notwendigen Veränderungen./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
540,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
46,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
354,95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

