Novo Nordisk Aktie

45,31EUR -0,46EUR -0,99%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 08:30:38

Novo Nordisk Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Patentauslauf des wichtigsten Semaglutid-Mittels nähere sich mit 2031 oder 2032, schrieb der nun für die Dänen verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Pharmakonzerne innerhalb der fünf Jahre vor einer Patentklippe deutlich niedriger bewertet worden seien./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
290,00 DKK
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
45,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
342,10 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen

08:30 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
22.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
22.10.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
20.10.25 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 45,32 -0,96% Novo Nordisk

Aktuelle Aktienanalysen

09:36 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:08 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
09:00 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:59 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:56 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:51 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:48 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:41 Porsche vz. Hold Warburg Research
08:30 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
08:29 VINCI Overweight Barclays Capital
08:29 Eni Overweight Barclays Capital
08:28 Swiss Re Underweight Barclays Capital
08:28 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:27 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:22 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
08:10 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
07:59 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07:41 Sanofi Buy UBS AG
07:40 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
07:39 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 RWE Outperform Bernstein Research
07:08 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:54 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
06:49 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:38 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:37 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06:34 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06:24 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
06:10 Unilever Underperform RBC Capital Markets
06:09 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:09 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
06:09 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
24.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
24.10.25 Sanofi Kaufen DZ BANK
24.10.25 Intel Verkaufen DZ BANK
24.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 Eni Kaufen DZ BANK
24.10.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen