Novo Nordisk Aktie
|45,31EUR
|-0,46EUR
|-0,99%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Patentauslauf des wichtigsten Semaglutid-Mittels nähere sich mit 2031 oder 2032, schrieb der nun für die Dänen verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Pharmakonzerne innerhalb der fünf Jahre vor einer Patentklippe deutlich niedriger bewertet worden seien./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
290,00 DKK
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
45,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
342,10 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
23.10.25
|Führungswechsel wirbelt Novo Nordisk-Aktie weiter durcheinander (finanzen.at)
|
21.10.25
|Novo Nordisk chair and six directors exit after dispute with shareholder (Financial Times)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.10.25
|Novo Nordisk shares slide as Trump vows to cut Ozempic price (Financial Times)
|
09.10.25
|Novo Nordisk to buy US biotech Akero in $5bn push beyond obesity drugs (Financial Times)
|
08.10.25
|Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen: Urteil belastet Novo Nordisk-Aktie nur kurzfristig (finanzen.at)
|
29.09.25
|Kursziel gekappt: Novo Nordisk-Aktie nach Analystenabstrafung dennoch im Plus (finanzen.at)
|
25.09.25
|Novo Nordisk-Aktie fällt: Diese Faktoren lasten auf dem Pharmariesen (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|08:30
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|45,32
|-0,96%
