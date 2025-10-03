Novo Nordisk Aktie

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

03.10.2025 13:30:29

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Freitag die wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse aus. Es habe einen Rückgang gegeben - mit Ausnahme von Zepbound von Eli Lilly./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
50,01 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
371,15 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

