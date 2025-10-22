ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hält den avisierten Umbau des Aufsichtsrats der Dänen zwar für einen überraschend umfangreichen, allerdings auch sinnvollen Schritt. In vielen seiner Gespräche mit Anlegern sei zuletzt mangelnde Erfahrung der Führung mit dem US-Markt ein Thema gewesen, schrieb der Experte am Dienstagnachmittag. Diese Investoren befürchteten Wettbewerbsnachteile im hart umkämpften Bereich Gewichtsabnahme. Die Novo-Foundation und der künftige Aufsichtsrat stützten klar den Vorstandschef Mike Doustar, von dem er am 5. November beim Quartalsbericht weitere Strategiesignale erwartet./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



