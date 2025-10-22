Novo Nordisk Aktie

46,19EUR -1,04EUR -2,20%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
22.10.2025 11:15:42

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hält den avisierten Umbau des Aufsichtsrats der Dänen zwar für einen überraschend umfangreichen, allerdings auch sinnvollen Schritt. In vielen seiner Gespräche mit Anlegern sei zuletzt mangelnde Erfahrung der Führung mit dem US-Markt ein Thema gewesen, schrieb der Experte am Dienstagnachmittag. Diese Investoren befürchteten Wettbewerbsnachteile im hart umkämpften Bereich Gewichtsabnahme. Die Novo-Foundation und der künftige Aufsichtsrat stützten klar den Vorstandschef Mike Doustar, von dem er am 5. November beim Quartalsbericht weitere Strategiesignale erwartet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46,13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
354,95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

