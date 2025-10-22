Novo Nordisk Aktie
|46,19EUR
|-1,04EUR
|-2,20%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hält den avisierten Umbau des Aufsichtsrats der Dänen zwar für einen überraschend umfangreichen, allerdings auch sinnvollen Schritt. In vielen seiner Gespräche mit Anlegern sei zuletzt mangelnde Erfahrung der Führung mit dem US-Markt ein Thema gewesen, schrieb der Experte am Dienstagnachmittag. Diese Investoren befürchteten Wettbewerbsnachteile im hart umkämpften Bereich Gewichtsabnahme. Die Novo-Foundation und der künftige Aufsichtsrat stützten klar den Vorstandschef Mike Doustar, von dem er am 5. November beim Quartalsbericht weitere Strategiesignale erwartet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
340,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46,13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
354,95 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|46,19
|-2,20%
