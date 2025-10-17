Novo Nordisk Aktie
|46,35EUR
|-1,76EUR
|-3,66%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Die Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump zu möglichen künftig deutlich niedrigeren Preisen von Gewichtssenkern in den USA seien bereits in seinen Schätzungen eingepreist, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einigen Marktteilnehmer könnte das von Trump genannte Preisniveau allerdings überraschend niedrig erscheinen. Man dürfe aber nicht vergessen, dass niedrigere Preise zu höheren Absatzmengen führen könnten./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 07:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
366,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen
|12:57
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|46,30
|-3,76%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:13
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|13:40
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:24
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:24
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|13:23
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|13:23
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12:57
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:35
|Merck Buy
|UBS AG
|12:08
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:07
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11:33
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:27
|Michelin Buy
|UBS AG
|11:27
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Diageo Buy
|UBS AG
|11:24
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11:23
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|11:06
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:30
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:10
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|10:00
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:39
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|09:28
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:17
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.