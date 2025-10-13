Novo Nordisk Aktie
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Im Fokus der Investoren dürfte aber vor allem die große Spanne der Markterwartungen für 2026 liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
