STRABAG-Aktie dreht ins Minus: STRABAG-Tochter Züblin hat Millionenauftrag in Deutschland erhalten

Die STRABAG-Tochter Züblin hat in Deutschland einen millionenschweren Auftrag an Land gezogen.

Der Auftrag sei rund 450 Mio. Euro schwer. Züblin wird die Schleuse Kriegenbrunn im bayerischen Erlangen neu bauen, wie die STRABAG am Montag mitteilte. Die Arbeiten werden demnach im April 2024 starten und bis zum Frühjahr 2032 andauern. Auftraggeber ist das Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg (WNA), umsetzen werden das Projekt die ed. Züblin AG, die Züblin Spezialtiefbau GmbH sowie die Bauer Spezialtiefbau GmbH.

Die Arbeiten umfassen die den Angaben zufolge die Herstellung der Baugrube, den Ersatzneubau der Schleuse mit drei östlich der bestehenden Schleuse liegenden Sparbecken, einschließlich der Vorhäfen in Spundwandbauweise und der Kanalanbindungen im Ober- und Unterwasser. Neben dem umfangreichen Spezialtiefbau und Ingenieurbauleistungen sei ebenso die Herstellung des Stahlwasserbaus sowie der Betriebstechnik Teil des Gesamtauftrags, schrieb das Bauunternehmen.

"In diesem anspruchsvollen Bauprojekt, das wir im laufenden Betrieb umsetzen, zeigen wir einmal mehr, welche bautechnische Expertise in uns steckt. Damit treiben wir den Ausbau moderner Infrastruktur auch auf unseren Wasserstraßen weiter voran", wurde STRABAG-Chef Klemens Haselsteiner in der Mitteilung zitiert.

Die STRABAG-Aktie drehte am Montag in Wien im Verlauf ins Minus und gab letztlich 1,33 Prozent auf 37,20 Euro nach.

tpo/kre

APA