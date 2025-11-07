Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
07.11.2025 13:11:00
"Stranger Things": Netflix veröffentlicht erste Minuten der fünften Staffel
Die fünfte Staffel von "Stranger Things" beginnt mit einem Rückblick. Netflix hat die ersten Minuten veröffentlicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|951,40
|0,43%
