Straumann Group weist starkes Wachstum im zweiten Quartal aus, verkauft DrSmile und aktualisiert den Ausblick

Alle Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche in CHF Mio. /

Margenveränderungen gerundet H1 2024 H1 20231 IFRS KERN2 IFRS KERN2 Umsatz 1‘273.3 1‘273.3 1‘143.9 1‘143.9 Veränderung in CHF Veränderung (CER[3]) Veränderung organisch 11.3% 2.1% 7.9% 7.8% 17.6% 16.1% Bruttogewinn 918.4 922.8 861.1 861.2 Marge 72.1% 72.5% 75.3% 75.3% Veränderung in CHF (280 Bp.) (100 Bp.) Margenveränderung (CER3) (180 Bp.) (10 Bp.) EBITDA 406.5 415.9 377.4 387.2 Marge 31.9% 32.7% 33.0% 33.9% Veränderung in CHF (120 Bp.) (190 Bp.) Margenveränderung (CER3) 50 Bp. (20 Bp.) EBIT 336.1 354.4 311.9 331.6 Marge 26.4% 27.8% 27.3% 29.0% Veränderung in CHF (120 Bp.) (220 Bp.) Margenveränderung (CER3) 70 Bp. (50 Bp.) Reingewinn 268.2 282.1 225.3 254.0 Marge 21.1% 22.2% 19.7% 22.2% Veränderung in CHF 0 Bp. (320 Bp.) Ergebnis pro Aktie (unverwässert, in CHF) 1.67 1.76 1.41 1.59 Free Cashflow 145.3 142.7 Marge 11.4% 12.5% Mitarbeitende (Ende Juni) 11 145 9 956

Basel, 14. August 2024: Die Straumann Group weist für die ersten sechs Monate des Jahres 2024 einen Umsatz[4] von CHF 1.3 Mrd. aus, was einem organischen Umsatzwachstum von 16.1% entspricht. Insgesamt entwickelte sich der Patientenzulauf im zweiten Quartal in den einzelnen Regionen gleich wie im ersten, was gegenüber der starken Vergleichsperiode zu einem zweistelligen organischen Umsatzwachstum von 14,8% und einem Umsatzwachstum von 12,4% in Schweizer Franken führte. Die Region Asien-Pazifik verzeichnete trotz der schrittweisen Normalisierung in China das stärkste Wachstum, und Lateinamerika verbuchte trotz der schweren Überschwemmungen in Brasilien ein solides zweistelliges Wachstum. Die Region Nordamerika entwickelte sich besser als im ersten Quartal 2024 bei einem im Vergleich gleichbleibenden Patientenzulauf. Die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) schnitt mit einem organischen Umsatzwachstum von 12.4% sehr gut ab. Dies war dem Bereich Implantologie sowie ClearCorrect, der Marke der Gruppe im Firmenkundengeschäft im Bereich Kieferorthopädie, zu verdanken.

Global betrachtet erzielte ClearCorrect im zweiten Quartal abermals ein solides zweistelliges Wachstum. Der Bereich Implantologie stellt den grössten Umsatztreiber dar und trieb das Wachstum in sämtlichen Bereichen im Premium- wie auch im Challenger-Segment voran, was der anhaltenden geografischen Expansion und den umfangreichen Investitionen in die Aus- und Weiterbildung von Ärzten und Klinikpersonal zu verdanken war. Der Umsatz mit Intraoralscannern, die den Einstiegspunkt in den digitalen Arbeitsablauf darstellen, entwickelte sich gut. Im Einklang mit der Strategie, einen vollständig digitalen, cloudbasierten klinischen Arbeitsablauf anzubieten, baute die Gruppe die Infrastruktur ihrer digitalen Plattform Straumann AXS weiter aus.

Am 13. August 2024 unterzeichnete die Straumann Group eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf ihres DrSmile-Geschäfts an die Impress Group. Diese strebt damit eine Führungsposition im Konsumentengeschäft mit transparenten Zahnschienen in Europa an.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer: „Wir sind sehr zufrieden mit den Halbjahresergebnissen. Unser zweistelliges Umsatzwachstum spiegelt die anhaltend starke Leistung aller Teams wider, die massgeblich zur Gewinnung neuer Kunden und zu Marktanteilsgewinnen beigetragen haben. Im zweiten Quartal ragen insbesondere unsere verstärkten Bemühungen in der Aus- und Weiterbildung in sämtlichen Geschäftsbereichen heraus, wobei das ITI World Symposium in Singapur der Höhepunkt war. Darüber hinaus führten wir neue kundenorientierte Lösungen wie iEXCEL und UN!Q ein. Im Konsumentensegment wird der Verkauf von DrSmile an Impress Group diesem Unternehmen die erforderliche Grösse und Expertise in der Patientenbehandlung verleihen. Dies wird dazu führen, dass Patienten noch besser bedient werden und Impress Group im europäischen Konsumentengeschäft für transparente Zahnschienen erfolgreich sein kann. Aufgrund der neuen Situation haben wir die Zahlen angepasst und unseren Ausblick für 2024 aktualisiert.“

Im zweiten Quartal litt der Umsatz in Schweizer Franken weiterhin unter negativen Währungsentwicklungen, vor allem gegenüber dem Euro, dem chinesischen Renminbi sowie verschiedenen Schwellenländerwährungen. Während die Gruppe weiterhin stark in den Kapazitätsausbau, die Aus- und Weiterbildung von Ärzten und Klinikpersonal und die digitale Transformation investierte, erreichte die Kern-EBIT-Marge 27.8%, unter Berücksichtigung negativer Währungseffekte.

STRATEGISCHE FORTSCHRITTE IM ZWEITEN QUARTAL

Verkauf von DrSmile an Impress Group; die Straumann Group wird eine Minderheitsbeteiligung von 20% halten

Am 13. August 2024 unterzeichnete die Straumann Group eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf ihres DrSmile-Geschäfts an die Impress Group. Im Gegenzug wird sie eine Minderheitsbeteiligung von 20% am Unternehmen (auf vollständig verwässerter Basis) erhalten. Die Transaktion dürfte in Kürze abgeschlossen werden.

Die Impress Group wurde 2019 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Barcelona, Spanien. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von transparenten Zahnschienen in Europa und betreibt ein Klinik-Netzwerk in verschiedenen Ländern, darunter Spanien, Grossbritannien, Italien und Portugal. Mit der Übernahme von DrSmile ist die Impress Group gut positioniert, sich in diesem Markt durch die Kombination von hochstehenden klinischen Behandlungen und der Expertise im Endverbrauchermarketing durchzusetzen. Die Impress Group deckt dabei den gesamten Behandlungsprozess ab, von der ersten Untersuchung bis hin zum Abschluss, und verbessert dadurch das Patientenerlebnis erheblich. Überdies wird die Impress Group von einer grösseren geografischen Präsenz profitieren, da Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Schweden als Märkte hinzukommen.

Die Impress Group hat sich bereit erklärt sicherzustellen, dass alle Behandlungen der aktuellen DrSmile-Patienten fortgeführt werden. Die Straumann Group wiederum wird für die Impress Group ein bedeutender Lieferant von transparenten Zahnschienen bleiben.

Fortbildung als Treiber für die Implantologie – ITI World Symposium in Singapur

Im zweiten Quartal konnten durch Informationsveranstaltungen und weitere Aktivitäten neue Kunden gewonnen und der Marktanteil gesteigert werden. Ein Highlight war das im Mai vom ITI (International Team for Implantology) veranstaltete World Symposium in Singapur. Mehr als 5 700 Zahnmediziner nahmen am Kongress teil, dem grössten jemals von ITI veranstalteten Anlass. Die Veranstaltung wurde hauptsächlich von der Straumann Group unterstützt, die ihre neuesten Innovationen vorstellte und zahlreiche wissenschaftliche Ausbildungsaktivitäten organisierte, welche von Fachkräften aus über 100 Ländern sehr geschätzt wurden. Parallel dazu intensivierten auch Challenger-Marken wie Neodent ihre Bemühungen zur Aus- und Weiterbildung in verschiedenen Regionen, insbesondere in Brasilien, Malaysia und Indien.

Massgeschneiderte Implantatprothesen – UN!Q in Nordamerika eingeführt

Im Rahmen ihrer umfassenden Investitionen in die digitale Transformation hat die Straumann Group eine ausgesprochen kundenorientierte Lösung in Nordamerika auf den Markt gebracht: Straumann UN!Q. Dabei handelt es sich um eine digitale On-Demand-Dienstleistung, die es Dentallaboren ermöglicht, die Planung, das Design und die Herstellung ihrer patientenspezifischen Implantatprothesen auszulagern. Mit UN!Q profitieren Kundinnen und Kunden von einem umfassenden Portfolio und einem Workflow, der bedarfsorientiert auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Im Einklang mit dem Bestreben, ein digitales Unternehmen für Mundgesundheit zu werden, basiert der gesamte Arbeitsablauf auf der digitalen Plattform Straumann AXS, welche das Kundenerlebnis für alle Dentallaborpartner auf eine neue Stufe hebt.

Intraoralscanner Straumann SIRIOS auf dem ITI World Symposium vorgestellt

Im Mai wurde der Intraoralscanner ( IOS ) Straumann SIRIOS auf dem ITI World Symposium in Singapur vorgestellt. Dank der verwendeten Technologie bietet der kabellose IOS den Kundinnen und Kunden eine schnelle und genaue Scanlösung. Er ergänzt das IOS-Angebot der Gruppe um ein Produkt im mittleren bis unteren Preissegment. Obschon es sich bei SIRIOS um eine offene Systemlösung handelt, sorgt deren vollständige Integration in die digitale Plattform Straumann AXS für Effizienzsteigerungen bei den klinischen Arbeitsabläufen der Kunden.

Vollständige Übernahme von mininavident – Straumann Falcon erfolgreich eingeführt

Die Straumann Group hat im Juli die Übernahme von mininavident abgeschlossen. Das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Liestal legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung eines miniaturisierten dynamischen Navigationssystems. Seine Lösung, Straumann Falcon, bietet Orientierungshilfe beim Bohren und Setzen von Implantaten, indem es freihändiges Operieren mit 3D-Visualisierungen kombiniert, und so Zahnärztinnen und Zahnärzte bei den entscheidenden Behandlungsschritten unterstützt. Falcon wurde bei der Präsentation auf dem ITI Symposium in Singapur gut aufgenommen. Die Straumann Group hatte im Oktober 2021 bekannt gegeben, eine Beteiligung von 39% an mininavident erworben zu haben.

ClearCorrect hat seine Plattformen für Ärztinnen und Ärzte weiter verbessert

Neben den intensivierten Aus- und Weiterbildungsaktivitäten verstärkte ClearCorrect weiterhin seine Präsenz in den bestehenden Märkten und optimierte seine Plattformen für Ärztinnen und Ärzte, um effizientere Praxisabläufe zu ermöglichen. Im Frühjahr wurde die neue Version der ClearCorrect App, Sync 2.0, weltweit lanciert. Die App bietet eine erweiterte Palette an Funktionen, mit denen Zahnärztinnen und Zahnärzte mühelos Patientenakten anlegen, überprüfen und pflegen, sowie direkt auf die ClearPilot Software zugreifen können. Diese kürzlich eingeführte Software stiess dank ihrer fortschrittlichen Bearbeitungsfunktionen auf positives Echo.

Ankündigungen zur Geschäftsleitung

Sara Dalmasso wird am 19. August 2024 als Head of Dental Service Organization (DSO) zur Straumann Group stossen. Sie hatte mehrere Führungspositionen bei Omnicell und GE Healthcare inne, wo sie ihre Fähigkeit unter Beweis stellte, mit verschiedenen Teams nachhaltiges Wachstum und Margensteigerungen zu erreichen.

Nach fünf Jahren bei der Straumann Group als Chief People Officer und einer beeindruckenden beruflichen Laufbahn in verschiedenen Branchen hat sich Alastair Robertson dazu entschlossen, Ende 2024 in den Ruhestand zu gehen. Alastair hat durch seine Leistungen und seinen Beitrag zum Wandel im Unternehmen viel bewirkt und die Unternehmenskultur stark geprägt. Arnoud Michael Middel hat Anfang August den Posten des Chief People Officer von Alastair Robertson übernommen. Er kommt von der Siegfried Group, wo er das Amt des Chief Human Resources Officer innehatte. In den vergangenen 12 Jahren hat er zum dynamischen Wachstum und zum Wandel des Unternehmens aus HR-Sicht beigetragen. Zudem war er massgeblich an der Entwicklung einer starken globalen Personalabteilung beteiligt. Vor seiner Tätigkeit bei Siegfried bekleidete er leitende HR-Positionen bei Syngenta, XL Insurance und Baloise Insurance.

Im Juli wurde überdies bekannt gegeben, dass sich Matthias Schupp, Head of Latin America, dazu entschlossen hat, die Straumann Group Ende Oktober 2024 zu verlassen, um den Posten des CEO von Medartis zu übernehmen. In den vergangenen 17 Jahren im Unternehmen hatte Matthias Schupp verschiedene Führungspositionen inne, bevor er 2014 zum Head of Latin America sowie des Neodent-Teams ernannt wurde. Er hat die Entwicklung in der Region Lateinamerika massgeblich vorangetrieben und den Aufstieg Neodents zu einer globalen Challenger-Marke unterstützt. Die Straumann Group dankt Matthias Schupp herzlich für all seine Beiträge in den vielen Jahren. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Im Juli legte die Straumann Group ihr Data & Tech Team mit der Abteilung Digital Platform & Technology zusammen. Thomas Friese wurde als Chief Technology & Information Officer (CTIO) zum Leiter dieses neu gebildeten Teams ernannt. Er ist seit zwei Jahren für die Straumann Group tätig und verfügt über mehr als 17 Jahre erfolgreiche Führungserfahrung beim Aufbau leistungsstarker Teams und digitaler Plattformen. Zusammen mit seinem Team hat er unter anderem ein durchgängig hochwertiges Kundenerlebnis mittels integrierter und automatisierter digitaler zahnmedizinischer Arbeitsabläufe geschaffen. Christian Ullrich, der seit 2021 als Chief Information Officer für die Straumann Group tätig war, verliess das Unternehmen im Juli, um berufliche Möglichkeiten ausserhalb der Gruppe zu verfolgen. Die Straumann Group spricht ihm ihren herzlichen Dank für seine zahlreichen Beiträge zum Unternehmen aus.

Ausführlichere Informationen über die Mitglieder der Geschäftsleitung finden sich hier.

ERGEBNISSE DER REGIONEN im zweiten Quartal

Anhaltende Marktanteilsgewinne in der Region EMEA

Die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von CHF 261.3 Mio. und somit ein organisches Wachstum von 12.4%, wobei Märkte wie Italien, die iberische Halbinsel, Deutschland und die osteuropäischen Länder den grössten Umsatzbeitrag leisteten. Das Implantatgeschäft verzeichnete ein starkes zweistelliges Wachstum, das in erster Linie den Challenger-Marken Neodent und Medentika zu verdanken war. Im Premium-Segment wuchs die Marke Straumann und konnte ihren Marktanteil weiter ausbauen. Für Unterstützung sorgte dabei auch das im Mai in Frankreich vorgestellte vielversprechende Implantatsystem iEXCEL. Frankreich ist der erste Markt in der Region EMEA, in dem die Lösung angeboten werden wird. Im kieferorthopädischen Firmenkundengeschäft sorgten die Aktivitäten zur Weiterbildung und die verstärkte Kundengewinnung bei ClearCorrect für starkes Wachstum.

Solides Wachstum in Nordamerika

Die Region Nordamerika erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von CHF 181.4 Mio., was einem soliden organischen Wachstum von 5.3% entspricht. Der Patientenzulauf entwickelte sich im zweiten Quartal gleichbleibend wie im ersten des Jahres. Das Implantatgeschäft war erneut der grösste Wachstumstreiber, wobei Straumann im Premiumsegment Marktanteile hinzugewinnen konnte und sich Neodent stark entwickelte. iEXCEL, das kürzlich lancierte Premium-Implantatsystem für Sofortbehandlungen, verzeichnete im zweiten Quartal eine positive Dynamik. ClearCorrect baute seine Marktdurchdringung durch Verbesserung des Leistungsangebots weiter aus, in erster Linie bei den Zahnärzten sowie bei einer kleinen Anzahl an Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden. Die Nachfrage nach digitalen Lösungen entwickelte sich ebenfalls positiv, was dem guten Absatz von Intraoralscannern und der Einführung von UN!Q, einem Service für massgeschneiderte Implantatprothesen, zu verdanken ist.

Region Asien-Pazifik mit anhaltend starkem Wachstum

Die Region Asien-Pazifik verzeichnete im zweiten Quartal einen Umsatz von CHF 154.6 Mio. und damit ein starkes organisches Umsatzwachstum von 33.8% gegenüber einer allmählich steigenden Vergleichsbasis, da das Ergebnis im Vorjahresquartal noch durch die aufgestaute Nachfrage und die Einführung einer volumenbasierten Beschaffung (VBP) in China beeinflusst wurde. Den grössten Umsatzbeitrag leistete nach wie vor der Bereich Implantologie, wobei Premiumimplantate und Anthogyr in China Zuwächse erzielten. Die Challenger-Marken Anthogyr und Neodent verzeichneten auch ausserhalb Chinas ein beachtliches Wachstum, vor allem in Australien, Indien, Thailand und Vietnam. Die Nachfrage nach digitalen Lösungen wie SmileCloud und den Intraoralscannern von AlliedStar blieb vielversprechend. Das Geschäft im Bereich Kieferorthopädie trug positiv zum Ergebnis der Region bei.

Umsatz in Lateinamerika wächst trotz Überschwemmungen weiterhin zweistellig

Im zweiten Quartal erzielte die Region Lateinamerika ein organisches Wachstum von 14.9%, was einen Umsatz von CHF 57.7 Mio. zur Folge hatte. Brasilien, das den grössten Umsatzbeitrag beisteuert, konnte sein zweistelliges Wachstum trotz einer Überschwemmungskatastrophe im Bundesstaat Rio Grande do Sul aufrechterhalten.

Auch in einem weit entwickelten Markt wie Brasilien gewann die Straumann Group Marktanteile hinzu, was durch die anhaltend starke Nachfrage nach Neodent-Lösungen begünstigt wurde. Das Kieferorthopädiegeschäft verzeichnete zweistellige Zuwachsraten und trug damit wesentlich zur Entwicklung in der Region bei. Digitale Lösungen, allen voran der Intraoralscanner Virtuo Vivo, leisteten ebenfalls ihren Beitrag. Im zweiten Quartal weitete die Straumann Group ihre Vertriebsaktivitäten auf Costa Rica aus und begann die Marken Straumann, Neodent und ClearCorrect zu vermarkten.

UMSATZ NACH REGIONEN Q2 2024 Q2 20235 H1 2024 H1 20235 Die Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche[5]; in Mio. CHF Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA)[6] 261.3 234.1 519.8 486.2 Veränderung in CHF 11.6% 2.0% 6.9% 3.7% Veränderung (CER[7]) 15.5% 9.3% 13.8% 9.9% Veränderung organisch 12.4% 9.3% 10.8% 9.9% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 39.9% 40.2% 40.8% 42.5% Nordamerika (NAM) 181.4 173.2 359.1 355.2 Veränderung in CHF 4.7% 0.7% 1.1% 3.8% Veränderung (CER7) 5.3% 7.0% 4.5% 7.1% Veränderung organisch 5.3% 7.0% 4.5% 7.1% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 27.7% 29.7% 28.2% 31.0% Asien-Pazifik (APAC) 154.6 122.3 285.4 202.2 Veränderung in CHF 26.4% 9.6% 41.2% (9.7%) Veränderung (CER7) 34.7% 23.1% 53.6% (0.3%) Veränderung organisch 33.8% 23.1% 52.3% (0.8%) % des Gesamtumsatzes der Gruppe 23.6% 21.0% 22.4% 17.7% Lateinamerika (LATAM) 57.7 53.2 109.0 100.4 Veränderung in CHF 8.4% 13.7% 8.6% 16.6% Veränderung (CER7) 14.9% 20.1% 13.3% 20.1% Veränderung organisch 14.9% 20.1% 13.2% 20.1% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 8.8% 9.1% 8.6% 8.8% Gruppe5 654.9 582.8 1 273.3 1 143.9 Veränderung in CHF 12.4% 4.1% 11.3% 2.1% Veränderung (CER7) 16.2% 12.1% 17.6% 7.9% Veränderung organisch 14.8% 12.1% 16.1% 7.8%

OPERATIVE UND FINANZIELLE SITUATION[8]

Zusätzlich zu den Ergebnissen gemäss den Rechnungslegungsstandards nach IFRS weist die Straumann Group auch die „Kern“-Ergebnisse aus, um Vergleiche zu erleichtern. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 wurden folgende Vorsteuereffekte als nicht zu den Kernaktivitäten gehörende Posten definiert:

Sonderposten, Abschreibungen akquisitionsbezogener immaterieller Vermögenswerte und Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der damit verbundenen bedingten Gegenleistungen in Höhe von CHF 10 Mio.

Restrukturierungskosten in Höhe von CHF 2 Mio.

Prozesskosten in Höhe von CHF 5 Mio.

Eine Überleitungstabelle sowie ausführliche Informationen finden sich auf Seite 16f. dieser Medienmitteilung.

Weiterhin hohe Bruttogewinnmarge

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres resultierte das starke Umsatzwachstum der Gruppe in einem Kern-Bruttogewinn von CHF 922.8 Mio., was einem währungsbereinigten Anstieg von CHF 119 Mio. entspricht. Mit 72.5% fiel die Bruttogewinnmarge trotz des ungünstigen Mix und eines Rückgangs um 100 Basispunkte infolge negativer Währungseffekte im Vergleich zu 2023 erneut solide aus.

Kern-EBIT-Marge von 27.8%

Im ersten Halbjahr stieg der Betriebsgewinn(EBIT) unter Berücksichtigung negativer Währungseffekte um CHF 23 Mio. auf CHF 354 Mio. Die Kern-EBIT-Marge fiel mit 27.8%, unter Berücksichtigung negativer Währungseffekte, um 120 Basispunkte niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Währungsschwankungen schmälerten die Kern-EBIT-Marge um 190 Basispunkte, was vor allem der Schwäche von Euro, US-Dollar, dem chinesischen Renminbi und Schwellenländerwährungen geschuldet ist.

Im Berichtszeitraum erhöhten sich die Kern-Vertriebsaufwendungen aufgrund höherer Kosten für die Verkaufsteams und Logistik um CHF 30 Mio. auf CHF 238 Mio. Die Kern-Verwaltungskosten stiegen um CHF 11 Mio. auf CHF 337 Mio.

Kern-Reingewinn beläuft sich auf CHF 282 Mio.

Der Kern-Nettofinanzaufwand sank um CHF 19 Mio. auf CHF 6 Mio. Diese Verbesserung geht in erster Linie auf ein sich stabilisierendes Währungsumfeld, vor allem in den Schwellenländern, zurück. Die Ertragssteuern beliefen sich auf CHF 60 Mio., was einem Steuersatz von 17.5% entspricht. Der Kern-Reingewinn betrug CHF 282 Mio. was einer Marge von 22.2% entspricht. Der unverwässerte Kerngewinn pro Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von CHF 1.59 auf CHF 1.76.

Free Cashflow weitgehend unverändert

Der Free Cashflow stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um CHF 3 Mio. auf CHF 145 Mio.Die Investitionsausgaben blieben in den ersten sechs Monaten mit CHF 84 Mio. auf einem hohen Niveau, was die anhaltenden Investitionen in den Produktionsausbau und die digitale Transformation widerspiegelt.

Die Liquidität per 30. Juni 2024 bleibt mit CHF 334 Mio. weiterhin stark.

AUSBLICK 2024 AKTUALISIERT - vorbehaltlich unvorsehbarer Ereignisse

Die Straumann Group ist weiterhin zuversichtlich, dass sie vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten in der Lage sein wird, Marktanteile in ihrem globalen Zielmarkt, der auf mehr als CHF 19 Mrd. geschätzt wird, hinzuzugewinnen. Die Gruppe ist überdies überzeugt, weiterhin den unterschiedlichen Anforderungen und Preisvorstellungen der Kundinnen und Kunden gerecht zu werden, geografisch diversifiziert zu bleiben, und mit umfassenden Initiativen zur Aus- und Weiterbildung einer Vielzahl von Zahnärztinnen und Zahnärzten das Know-how für die Durchführung von Implantateingriffen und kieferorthopädischen Behandlungen zu vermitteln. Die Gruppe investiert weiterhin in die digitale Transformation, den Kapazitätsausbau und wird sich nach dem Verkauf von DrSmile noch stärker auf kommerzielle Aktivitäten im Firmenkundengeschäft in der Kieferorthopädie konzentrieren. Entsprechend aktualisiert die Straumann Group ihren Ausblick für 2024 für die fortgeführten Geschäftsaktivitäten: Die Gruppe rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie mit einer Rentabilität von 27-28% bei gegenüber 2023 konstanten Wechselkursen.

Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit über 11 000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz

Telefon: +41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte:

MEDIEN- UND ANALYSTENKONFERENZ

Präsentation

Die Präsentationsfolien der Konferenz stehen im Anhang dieser Mitteilung sowie auf den Webseiten für Medien und Investoren unter www.straumann-group.com zur Verfügung.

WICHTIGE TERMINE

Haftungsausschluss

