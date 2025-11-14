SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Straumann eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Straumann-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Straumann-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 106,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 94,340 Straumann-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 101,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 613,21 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,87 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Straumann bezifferte sich zuletzt auf 16,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at