Stryker Aktie

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WKN: 864952 / ISIN: US8636671013

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30.07.2026 22:54:11

Stryker Corp. Bottom Line Rises In Q2

(RTTNews) - Stryker Corp. (SYK) revealed a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $1.276 billion, or $3.30 per share. This compares with $884 million, or $2.29 per share, last year.

Excluding items, Stryker Corp. reported adjusted earnings of $1.424 billion or $3.69 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.4% to $6.589 billion from $6.022 billion last year.

Stryker Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.276 Bln. vs. $884 Mln. last year. -EPS: $3.30 vs. $2.29 last year. -Revenue: $6.589 Bln vs. $6.022 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 14.95 To $ 15.10 Full year revenue guidance: 8.3 % To 9.3 %

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