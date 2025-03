Surf Air Mobility-Aktie springt an: Palantir stockt Anteile auf

• Palantir kauft weitere 244.011 Surf Air Mobility-Aktien• Kursrückgang von über 35 Prozent in 2025• Strategischer Schritt

Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hat der Softwarekonzern Palantir seine Beteiligung an Surf Air Mobility weiter ausgebaut.

Dip genutzt

Demnach hat Palantir am 25.03.2025 insgesamt 244.011 Surf Air Mobility-Aktien gekauft und dafür je Anteilsschein 3,88 US-Dollar bezahlt. Insgesamt legte Palantir 946.762 US-Dollar für den Ausbau der Beteiligung auf den Tisch.

Der Beteiligungserwerb erfolgte im Rahmen einer Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen - diese sieht vor, dass Palantir Stammaktien von Surf Air Mobility oder Bargeld im Austausch für bestimmte Dienstleistungen bekommt. Dass man sich für Aktien entschieden hat, kommt offenbar nicht von ungefähr, denn Palantir hat den jüngsten Kursrückgang bei Surf Air genutzt: Die Titel haben seit Jahresbeginn schwach performt und an der NYSE mehr als 35 Prozent an Wert verloren.

Strategisches Interesse

Insgesamt sind nun 3.421.007 Surf Air Mobility-Aktien im Besitz von Palantir. Damit sichert sich der Softwarekonzern eine signifikante Beteiligung an dem Luftfahrtkonzern, der auf regionaler Basis die Elektrifizierung des Flugverkehrs anstrebt und den Flugverkehr mit seinen On-Demand- und Linienflügen revolutionieren will. Zuletzt hatte Surf Air Quartalszahlen vorgelegt. Im vierten Jahresviertel stagnierten die Erlöse bei 26,8 Millionen US-Dollar, während der Verlust unter dem Strich auf 1,26 Millionen US-Dollar reduziert werden konnte. Im Gesamtjahr stiegen die Erlöse deutlich von 60,5 auf 119,4 Millionen US-Dollar, der Verlust verkleinerte sich von 250,7 Millionen US-Dollar auf 74,9 Millionen US-Dollar.

Dass Palantir seine Beteiligung an Surf Air zunehmend ausbaut, ist wohl dem Interesse des Unternehmens am Transport- und Technologiesektor zu verdanken. Möglicherweise strebt Palantir eine Verknüpfung seiner Datenanalysefähigkeiten mit den Anforderungen von Surf Air Mobility an.

Die Surf Air Mobility-Aktie fiel im Handel an der NYSE um 4,03 Prozent auf 3,3330 US-Dollar und reagierte damit nicht positiv auf den Beteiligungsausbau von Palantir. Die Palantir-Aktie zeigte sich an der NASDAQ daneben 4,71 Prozent tiefer bei 85,85 US-Dollar.



