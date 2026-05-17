Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
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17.05.2026 16:35:24
Swatch stores close for second day after crowds
The launch of a new £335 pocket watch has drawn criticism after queues of shoppers built up again.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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