Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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17.05.2026 16:35:24

Swatch stores close for second day after crowds

The launch of a new £335 pocket watch has drawn criticism after queues of shoppers built up again.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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