Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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23.05.2026 06:00:46

Swatch and Audemars Piguet’s collab provides a much-needed pop

The launch may not have gone quite according to plan, but such tie-ups are a good way to inject some buzz into the marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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