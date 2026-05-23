Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
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23.05.2026 06:00:46
Swatch and Audemars Piguet’s collab provides a much-needed pop
The launch may not have gone quite according to plan, but such tie-ups are a good way to inject some buzz into the marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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