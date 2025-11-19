Ichigo Aktie

Ichigo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 164413 / ISIN: JP3120010008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 08:26:40

Swiss Life Asset Managers vollzieht COO-Wechsel

Swiss Life Asset Managers stellt die operative Führung neu auf: COO Robin van Berkel wechselt nach langjähriger Amtszeit in eine beratende Schlüsselposition. Seine Nachfolge ist bereits bestimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ichigo Inc.mehr Nachrichten