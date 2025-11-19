Ichigo Aktie
WKN: 164413 / ISIN: JP3120010008
|
19.11.2025 08:26:40
Swiss Life Asset Managers vollzieht COO-Wechsel
Swiss Life Asset Managers stellt die operative Führung neu auf: COO Robin van Berkel wechselt nach langjähriger Amtszeit in eine beratende Schlüsselposition. Seine Nachfolge ist bereits bestimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!