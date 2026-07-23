RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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23.07.2026 12:39:00
T-Mobile earnings rise as customers pour into premium plans
The wireless carrier has focused on amassing “higher quality accounts” after introducing new plans last year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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