Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
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18.07.2026 02:19:22
Taco Bell lettuce tied to diarrhea-causing parasite outbreak
US health officials linked iceberg lettuce served at Taco Bell to an outbreak of the parasite cyclospora, which causes “explosive” diarrhea. Health officials warn that the contamination may go beyond the fast-food chain.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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