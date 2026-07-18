Bell Aktie

Bell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322

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18.07.2026 17:47:20

Taco Bell lettuce tied to diarrhea-causing parasite outbreak

US health officials linked iceberg lettuce served at Taco Bell to an outbreak of the parasite cyclospora, which causes “explosive” diarrhea. Health officials warn that the contamination may go beyond the fast-food chain.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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