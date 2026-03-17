Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
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17.03.2026 07:00:00
Tecan to create Data-Driven Labs with NVIDIA
Männedorf, Switzerland, March 17, 2026 – The Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) today announced a strategic collaboration with NVIDIA focused on providing the AI-enabled platforms that Data-Driven Laboratories need to achieve faster discoveries and higher lab productivity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
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