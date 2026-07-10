Freundlicher Handel: SPI in der Gewinnzone

Am Freitag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,34 Prozent höher bei 20 066,69 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,475 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,183 Prozent höher bei 20 034,86 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 998,19 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20 004,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 089,50 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 1,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19 010,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, stand der SPI bei 18 489,67 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 16 851,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 16,13 Prozent auf 1,08 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,00 Prozent auf 0,04 CHF), Xlife Sciences (+ 5,00 Prozent auf 18,90 CHF), EMS-CHEMIE (+ 4,67 Prozent auf 716,50 CHF) und Tecan (N) (+ 4,51 Prozent auf 182,90 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,38 Prozent auf 5,22 CHF), Implenia (-3,92 Prozent auf 66,20 CHF), DocMorris (-3,11 Prozent auf 8,42 CHF), Barry Callebaut (-3,08 Prozent auf 1 100,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,02 Prozent auf 51,40 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 768 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 295,031 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at