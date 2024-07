TecDAX aktuell: Das macht der TecDAX am Mittwochmittag

Der TecDAX verbucht am Mittwochmittag Zuwächse.

Um 12:09 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,26 Prozent auf 3 342,78 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 522,490 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 3 302,25 Punkte an der Kurstafel, nach 3 301,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 343,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 302,25 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,484 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 367,64 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, bei 3 406,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 177,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 0,547 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. 3 175,55 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 5,80 Prozent auf 224,50 EUR), Kontron (+ 3,06 Prozent auf 19,85 EUR), EVOTEC SE (+ 2,93) Prozent auf 9,47 EUR), Nagarro SE (+ 2,77 Prozent auf 79,70 EUR) und JENOPTIK (+ 2,47 Prozent auf 27,38 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-2,10 Prozent auf 60,70 EUR), 1&1 (-0,38 Prozent auf 15,86 EUR), PNE (+ 0,00 Prozent auf 13,44 EUR), United Internet (+ 0,20 Prozent auf 20,26 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,34 Prozent auf 53,82 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 981 688 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,730 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,92 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

