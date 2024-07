TecDAX aktuell: TecDAX klettert zum Handelsende

Der TecDAX zeigte sich am Donnerstag wenig bewegt.

Letztendlich ging der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 3 349,55 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 527,157 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,002 Prozent höher bei 3 348,60 Punkten, nach 3 348,53 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 339,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 386,13 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1,74 Prozent. Vor einem Monat, am 18.06.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 337,20 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, stand der TecDAX bei 3 210,84 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, bei 3 196,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,751 Prozent zu. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 175,55 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 3,20 Prozent auf 34,78 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,56 Prozent auf 54,58 EUR), freenet (+ 1,49 Prozent auf 25,82 EUR), United Internet (+ 1,36 Prozent auf 20,90 EUR) und Sartorius vz (+ 1,27 Prozent auf 246,70 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Elmos Semiconductor (-5,51 Prozent auf 77,10 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,41 Prozent auf 56,40 EUR), AIXTRON SE (-2,21 Prozent auf 21,20 EUR), JENOPTIK (-1,81 Prozent auf 27,16 EUR) und Nemetschek SE (-1,49 Prozent auf 89,30 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 053 997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 218,528 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

