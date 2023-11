TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent höher bei 2 858,66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 419,497 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 2 854,81 Zählern und damit 0,343 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 845,05 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2 865,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 836,66 Zählern.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,973 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 3 019,78 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 01.08.2023, einen Stand von 3 304,38 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 2 857,47 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,65 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 2,51 Prozent auf 204,00 EUR), Sartorius vz (+ 2,16 Prozent auf 241,30 EUR), Kontron (+ 2,16 Prozent auf 19,41 EUR), CANCOM SE (+ 1,45 Prozent auf 23,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,39 Prozent auf 20,76 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,39 Prozent auf 30,79 EUR), SMA Solar (-3,12 Prozent auf 55,95 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,08 Prozent auf 79,22 EUR), TeamViewer (-1,69 Prozent auf 14,25 EUR) und AIXTRON SE (-0,91 Prozent auf 26,22 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 320 199 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 146,914 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die SMA Solar-Aktie verzeichnet mit 9,71 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

