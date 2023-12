TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Donnerstag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,30 Prozent auf 3 324,94 Punkte nach oben. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 490,410 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,642 Prozent auf 3 303,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 282,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 354,19 Punkte, das Tagestief hingegen 3 302,03 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 2,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, stand der TecDAX bei 3 070,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, lag der TecDAX bei 3 114,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 079,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 14,39 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 354,19 Punkten. Bei 2 788,38 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 10,87 Prozent auf 20,71 EUR), SMA Solar (+ 9,06 Prozent auf 56,60 EUR), Nordex (+ 7,88 Prozent auf 10,29 EUR), Sartorius vz (+ 7,31 Prozent auf 340,60 EUR) und ADTRAN (+ 6,34 Prozent auf 6,97 USD). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil MorphoSys (-3,98 Prozent auf 33,57 EUR), Deutsche Telekom (-3,61 Prozent auf 21,74 EUR), Nemetschek SE (-3,08 Prozent auf 77,98 EUR), SAP SE (-2,70 Prozent auf 142,54 EUR) und AIXTRON SE (-1,93 Prozent auf 38,16 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 23 749 297 Aktien gehandelt. Mit 172,320 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die SMA Solar-Aktie weist mit 8,34 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at