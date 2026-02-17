TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt im Plus

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent fester bei 3 671,73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 547,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,336 Prozent leichter bei 3 641,73 Punkten in den Handel, nach 3 654,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 674,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 625,67 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der TecDAX mit 3 751,10 Punkten gehandelt. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 3 476,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 874,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit CANCOM SE (+ 4,22 Prozent auf 23,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,64 Prozent auf 26,78 EUR), IONOS (+ 3,06) Prozent auf 23,55 EUR), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 171,10 EUR) und Infineon (+ 1,57 Prozent auf 43,90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-4,59 Prozent auf 32,44 EUR), Ottobock (-4,06 Prozent auf 55,50 EUR), QIAGEN (-3,10 Prozent auf 41,58 EUR), HENSOLDT (-2,65 Prozent auf 79,05 EUR) und TeamViewer (-1,94 Prozent auf 4,85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 748 991 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 191,693 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,79 erwartet. Mit 6,59 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at