TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt ab

Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,12 Prozent auf 3 265,47 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 520,493 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,168 Prozent auf 3 274,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 269,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Montag bei 3 262,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 284,29 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 408,93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 404,04 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 3 128,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,78 Prozent ein. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 125,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Eckert Ziegler (+ 2,25 Prozent auf 42,80 EUR), ATOSS Software (+ 1,63 Prozent auf 137,00 EUR), United Internet (+ 1,12 Prozent auf 17,09 EUR), freenet (+ 0,89 Prozent auf 24,88 EUR) und JENOPTIK (+ 0,58 Prozent auf 27,64 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-2,80 Prozent auf 5,39 EUR), Bechtle (-1,61 Prozent auf 39,06 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,49 Prozent auf 62,80 EUR), AIXTRON SE (-1,33 Prozent auf 18,50 EUR) und Sartorius vz (-0,93 Prozent auf 246,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 839 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 221,542 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die 1&1-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at