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Index-Performance im Fokus 23.07.2026 15:58:34

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt ab

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt ab

Der TecDAX fällt am Donnerstag.

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,93 Prozent auf 3 716,35 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 507,282 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 3 784,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 789,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 700,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 784,11 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,42 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3 903,86 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 23.04.2026, einen Stand von 3 648,09 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.07.2025, einen Stand von 3 835,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,54 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 3,67 Prozent auf 80,12 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,45 Prozent auf 33,42 EUR), QIAGEN (+ 2,03 Prozent auf 36,19 EUR), Sartorius vz (+ 1,13 Prozent auf 223,80 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,87 Prozent auf 3,49 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Eckert Ziegler (-5,23 Prozent auf 13,41 EUR), Infineon (-4,81 Prozent auf 66,44 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,28 Prozent auf 80,55 EUR), Deutsche Telekom (-3,75 Prozent auf 26,21 EUR) und SMA Solar (-3,49 Prozent auf 58,05 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 082 564 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 159,278 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Eckert & Ziegler 13,03 -2,54% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 3,45 0,23% EVOTEC SE
freenet AG 24,40 0,83% freenet AG
HENSOLDT 79,30 0,46% HENSOLDT
Infineon AG 63,93 -2,04% Infineon AG
QIAGEN N.V. 36,18 0,14% QIAGEN N.V.
SAP SE 140,66 9,36% SAP SE
Sartorius AG Vz. 220,00 -0,45% Sartorius AG Vz.
SMA Solar AG 56,60 -2,41% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 78,85 -1,38% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,60 2,94% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 32,30 -3,81% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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TecDAX 3 769,97 1,85%

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