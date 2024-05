TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels fester

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 1,15 Prozent auf 3 462,26 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 516,026 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,093 Prozent auf 3 425,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 422,77 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 466,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 425,95 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der TecDAX mit 3 334,32 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, wurde der TecDAX auf 3 386,62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wies der TecDAX 3 234,14 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 4,82 Prozent auf 23,70 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,74 Prozent auf 46,36 EUR), EVOTEC SE (+ 4,07 Prozent auf 10,54 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,51 Prozent auf 51,60 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,82 Prozent auf 87,45 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-1,32 Prozent auf 49,44 EUR), Nordex (-0,93 Prozent auf 14,98 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,57 Prozent auf 95,70 EUR), United Internet (-0,34 Prozent auf 23,12 EUR) und 1&1 (-0,34 Prozent auf 17,54 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 8 168 857 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 206,225 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die 1&1-Aktie hat mit 9,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at