TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PNE von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in PNE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit PNE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren PNE-Anteile an diesem Tag 2,39 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die PNE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 418,760 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2025 4 321,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,32 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +332,16 Prozent.

PNE wurde am Markt mit 784,42 Mio. Euro bewertet. Die Erstnotiz des PNE-Papiers fand am 15.12.1998 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der PNE-Aktie wurde der Erstkurs mit 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at