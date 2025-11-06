PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|Lukrative PNE-Anlage?
|
06.11.2025 10:03:50
TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PNE von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit PNE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren PNE-Anteile an diesem Tag 2,39 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die PNE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 418,760 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2025 4 321,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,32 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +332,16 Prozent.
PNE wurde am Markt mit 784,42 Mio. Euro bewertet. Die Erstnotiz des PNE-Papiers fand am 15.12.1998 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der PNE-Aktie wurde der Erstkurs mit 10,65 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
