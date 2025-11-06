EVOTEC Aktie
06.11.2025 09:30:09
XETRA-Handel TecDAX notiert zum Start im Minus
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,21 Prozent tiefer bei 3 554,45 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 576,763 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,002 Prozent höher bei 3 562,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 561,97 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 563,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 551,57 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,02 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3 742,50 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Wert von 3 771,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 314,93 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 3,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 13,73 Prozent auf 30,32 EUR), PNE (+ 1,74 Prozent auf 10,50 EUR), freenet (+ 1,51) Prozent auf 26,86 EUR), EVOTEC SE (+ 1,24 Prozent auf 5,89 EUR) und Nordex (+ 1,19 Prozent auf 27,14 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-1,57 Prozent auf 88,05 EUR), Kontron (-1,32 Prozent auf 22,48 EUR), SAP SE (-1,32 Prozent auf 224,95 EUR), Nagarro SE (-1,25 Prozent auf 45,70 EUR) und Nemetschek SE (-1,10 Prozent auf 98,45 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 588 175 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
