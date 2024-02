TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an diesem Tag bei 1,84 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5 434,783 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109 565,22 EUR, da sich der Wert einer VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie am 02.02.2024 auf 20,16 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +995,65 Prozent.

Der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Wert an der Börse wurde auf 1,28 Mrd. Euro beziffert. Am 16.10.2006 fand der erste Handelstag der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie lag beim Börsengang bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at