TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Verlust hätte ein VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,75 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 27,972 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Die gehaltenen VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile wären am 16.02.2024 580,98 EUR wert, da der Schlussstand 20,77 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 41,90 Prozent.

VERBIO Vereinigte BioEnergie wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,32 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA war der 16.10.2006. Der Erstkurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie belief sich damals auf 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at