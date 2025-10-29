Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der TecDAX gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,15 Prozent auf 3 712,48 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 602,594 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,113 Prozent auf 3 713,96 Punkte an der Kurstafel, nach 3 718,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 713,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 704,64 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,858 Prozent. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 29.09.2025, bei 3 618,95 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2025, einen Stand von 3 890,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, stand der TecDAX bei 3 415,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 8,03 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Kontron (+ 3,77 Prozent auf 22,00 EUR), SMA Solar (+ 1,56 Prozent auf 27,42 EUR), EVOTEC SE (+ 1,30 Prozent auf 7,17 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,99 Prozent auf 26,56 EUR) und Infineon (+ 0,83 Prozent auf 34,56 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nordex (-1,33 Prozent auf 26,80 EUR), SAP SE (-1,24 Prozent auf 231,20 EUR), 1&1 (-1,12 Prozent auf 22,05 EUR), ATOSS Software (-0,66 Prozent auf 119,80 EUR) und freenet (-0,37 Prozent auf 27,24 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 233 000 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,544 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

