TecDAX-Titel Energiekontor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Energiekontor von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Energiekontor-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 23.11.2022 wurde die Energiekontor-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Energiekontor-Aktie an diesem Tag 90,30 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 110,742 Energiekontor-Papiere. Die gehaltenen Energiekontor-Anteile wären am 22.11.2023 7 774,09 EUR wert, da der Schlussstand 70,20 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -22,26 Prozent.

Insgesamt war Energiekontor zuletzt 947,13 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des Energiekontor-Anteils fand am 25.05.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Energiekontor-Papiers lag damals bei 9,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at