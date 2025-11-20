Gewinne in Frankfurt: SDAX notiert im Plus

Wenig verändert zeigt sich der SDAX derzeit.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 15 965,64 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 78,966 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,975 Prozent höher bei 16 111,18 Punkten, nach 15 955,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 921,79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 124,41 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 1,11 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, stand der SDAX bei 17 100,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wurde der SDAX mit 17 015,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 221,00 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,97 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit grenke (+ 6,60 Prozent auf 13,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,97 Prozent auf 35,32 EUR), Mutares (+ 2,93 Prozent auf 26,35 EUR), ProCredit (+ 2,82 Prozent auf 7,28 EUR) und Nagarro SE (+ 2,75 Prozent auf 67,30 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Salzgitter (-8,12 Prozent auf 27,14 EUR), Verve Group (-5,93 Prozent auf 1,54 EUR), Douglas (-3,17 Prozent auf 11,62 EUR), PNE (-2,68 Prozent auf 10,18 EUR) und Energiekontor (-1,76 Prozent auf 33,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Verve Group-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 473 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,095 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

