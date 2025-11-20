SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SDAX-Kursentwicklung 20.11.2025 15:59:10

Gewinne in Frankfurt: SDAX notiert im Plus

Gewinne in Frankfurt: SDAX notiert im Plus

Wenig verändert zeigt sich der SDAX derzeit.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 15 965,64 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 78,966 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,975 Prozent höher bei 16 111,18 Punkten, nach 15 955,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 921,79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 124,41 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 1,11 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, stand der SDAX bei 17 100,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wurde der SDAX mit 17 015,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 221,00 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,97 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit grenke (+ 6,60 Prozent auf 13,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,97 Prozent auf 35,32 EUR), Mutares (+ 2,93 Prozent auf 26,35 EUR), ProCredit (+ 2,82 Prozent auf 7,28 EUR) und Nagarro SE (+ 2,75 Prozent auf 67,30 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Salzgitter (-8,12 Prozent auf 27,14 EUR), Verve Group (-5,93 Prozent auf 1,54 EUR), Douglas (-3,17 Prozent auf 11,62 EUR), PNE (-2,68 Prozent auf 10,18 EUR) und Energiekontor (-1,76 Prozent auf 33,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Verve Group-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 473 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,095 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Nachrichten

Analysen zu Douglas AGmehr Analysen

14.08.25 Douglas Neutral UBS AG
14.08.25 Douglas Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.25 Douglas Buy Deutsche Bank AG
15.05.25 Douglas Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,26 -0,31% BVB (Borussia Dortmund)
Douglas AG 11,44 -4,98% Douglas AG
Energiekontor AG 33,30 -1,48% Energiekontor AG
grenke AG 13,86 5,32% grenke AG
Mutares 26,30 1,74% Mutares
Nagarro SE 67,40 3,61% Nagarro SE
PNE AG 10,30 -1,53% PNE AG
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 7,12 1,42% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
Salzgitter 27,58 -6,82% Salzgitter
Schaeffler AG 6,11 -4,53% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 35,06 2,94% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Verve Group 1,50 -7,22% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 15 914,45 -0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
16:51 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen