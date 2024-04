TecDAX-Titel Nordex-Aktie: Hätte sich ein Investment in Nordex vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Investoren, die vor Jahren in Nordex-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Nordex-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 833,333 Nordex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.04.2024 9 966,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,33 Prozent.

Der Nordex-Wert an der Börse wurde auf 2,83 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Nordex-Papiere an der Börse XETRA war der 02.04.2001. Zum Börsendebüt des Nordex-Papiers wurde der Erstkurs mit 9,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

