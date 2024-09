TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in United Internet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das United Internet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 20,26 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 49,358 United Internet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 914,61 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 27.09.2024 auf 18,53 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,54 Prozent abgenommen.

United Internet wurde am Markt mit 3,20 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des United Internet-Papiers fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der United Internet-Aktie lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

