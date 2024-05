TecDAX-Wert Energiekontor-Aktie: Über diese Dividende können sich Energiekontor-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von TecDAX-Titel Energiekontor am 29.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 1,20 EUR je Aktie vereinbart. Das sind 20,00 Prozent mehr als im Vorjahr. 13,96 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,88 Prozent an.

Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Energiekontor-Titel via XETRA bei einem Wert von 70,40 EUR. Das Energiekontor-Papier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Energiekontor-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Die Energiekontor-Dividendenrendite für 2023 beträgt 1,45 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,30 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Energiekontor-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Energiekontor via XETRA 321,56 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 365,21 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (RWE, EON SE, Nordex) erweist sich Energiekontor 2023 als Top-Dividenden-Aktie. Bei der Dividendenrendite ernüchtert der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,96 Mio. EUR stellt Energiekontor im Peergroup-Vergleich die stärkste Dividenden-Aktie dar, während EON SE bei der Dividendenrendite mit 0,53 Prozent besser abschneidet.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Energiekontor

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,70 Prozent ansteigen.

Kerndaten der Energiekontor-Aktie

Energiekontor ist ein TecDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 994,056 Mio. EUR. Energiekontor verfügt über ein KGV von aktuell 13,84. Im Jahr 2023 erzielte Energiekontor einen Umsatz von 241,800 Mio.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 5,97 EUR.

Redaktion finanzen.at