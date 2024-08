TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingebracht

Am 23.08.2023 wurden HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,96 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investierten, hätten nun 33,378 Anteile im Besitz. Die gehaltenen HENSOLDT-Papiere wären am 22.08.2024 1 116,82 EUR wert, da der Schlussstand 33,46 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,68 Prozent.

HENSOLDT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,90 Mrd. Euro. HENSOLDT-Anteile wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Anteils belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at