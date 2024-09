TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in United Internet eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden United Internet-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Internet-Papier an diesem Tag 36,54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das United Internet-Papier investiert hätte, hätte er nun 27,367 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Internet-Aktie auf 18,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 508,48 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 49,15 Prozent.

Der United Internet-Wert an der Börse wurde auf 3,21 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der United Internet-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines United Internet-Anteils auf 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at