Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
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23.06.2026 07:19:03
Tencent in talks to offload Marvelous and other global game bets
Investment in the games sector has dried up after a big expansionary period triggered by the pandemic’s surge in demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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