Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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20.11.2026 22:30:02
Teradyne: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Teradyne (NASDAQ:TER) announced total company revenue reached $1.3 billion as artificial intelligence demand expanded across all business lines. For long-term investors, the expansion of automated test equipment (custom hardware used to verify semiconductor chips) into data center infrastructure creates a multiyear growth runway.
Three things management said stand out.
Hyperscalers and chipmakers adopt dual vendor strategies (buying test equipment from two suppliers) to secure capacity and avoid supply chain delays. That shift gives Teradyne a direct path to capture market share in high performance compute chips where rivals previously held dominant positions.
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Analysen zu Teradyne Inc.
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