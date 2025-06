Tesla-Aktie beendet Gewinnserie nach fünf Handelstagen

• Tesla-Aktie unterbricht Gewinnserie• Streit zwischen Musk und Trump führte zu Kurseinbruch• Kann Robotaxi-Start Turnaround bringen?

Nachdem die Tesla-Aktie stark unter dem öffentlich ausgetragenen Streit zwischen Tesla-Chef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump vergangenen Donnerstag litt, verbuchte sie in dieser Woche eine Gewinnserie. So verzeichnete das Papier an fünf Handelstagen in Folge Zuschläge und konnte von ihrem Tagestief bei 273,21 vor einer Woche wieder auf 326,43 US-Dollar (Schlusskurs vom 11. Juni) steigen, was einem Plus von 19,48 Prozent gleichkommt.

An diesem Donnerstag wird der Aufwärtstrend jedoch wieder unterbrochen: So geht es an der NASDAQ zeitweise 0,62 Prozent auf 324,41 US-Dollar abwärts.

Konkrete Nachrichten zu dem E-Autobauer, die einen Kursrutsch begründen könnten, liegen jedoch nicht vor. Allerdings sorgte Tesla-Chef Elon Musk in den letzten Tagen wieder häufiger für Schlagzeilen.

Musk entschuldigt sich teilweise bei Trump

Am Mittwoch hatte sich Musk teilweise für seinen Ausbruch gegenüber Trump entschuldigt und zugegeben, mit manchen X-Beiträgen "zu weit" gegangen zu sein. Auslöser des öffentlichen Schlagabtauschs war Trumps Ausgaben- und Steuergesetz gewesen, welches Musk als "Abscheulichkeit" bezeichnet hatte. Nach weiteren Vorwürfen in Richtung des Präsidenten hatte dieser Musk entgegengesetzt, er sei "verrückt geworden".

Im Zuge des Streits war der Börsenwert Teslas bis auf circa 900 Milliarden US-Dollar gesunken. Aktuell bewegt er sich wieder bei 1,05 Billionen US-Dollar.

Robotaxis starten erstmals

Doch auch an anderer Stelle gab es in dieser Woche Neuigkeiten von Seiten des E-Autobauers. So hatte Musk auf der Plattform X verlautet, dass bereits am 22. Juni erste Tesla-Robotaxis an den Start gehen sollen. Erste autonome Teslas sollen im US-Bundesstaat Texas starten, da es hier nur wenig Vorschriften für den Betrieb selbstfahrender Fahrzeuge gibt. Später soll jedoch der Massenmarkt erobert werden, zu welchem Zweck Tesla eigens ein Cybercab entwickelt. Gleichzeitig teaserte Musk an, dass am 28. Juni erstmals ein Tesla-Stromer vom Band führerlos von der Fabrik zu seinem neuen Besitzer fahren würde.

Bringen die Robotaxis den Turnaround?

Für Tesla dürfte der Erfolg seines Robotaxi-Geschäfts von großer Bedeutung sein. Der E-Autobauer sieht sich sinkenden Gewinnen und Verkäufen gegenüber, was auch den Kontroversen rund um Musks politischem Engagement geschuldet sein dürfte. GLJ Research Analyst Gordon Johnson gibt sich laut CNN Business jedoch skeptisch: "Dies ist eine Proof-of-Concept-Übung Teslas, keine Markteinführung oder ein Test eines kommerziellen Assets für den Verkauf", urteilt der Tesla-Kritiker. Auch Bryant Walker Smith von der Stanford Law School zeigt sich gegenüber dem Portal unbeeindruckt und zweifelt an Musk: "Ich weiß nicht, warum irgendjemand seinen Worten Glauben schenkt. Wenn wir über die Zukunft sprechen, ist es wichtig zu erkennen, dass diese Zukunft nicht eine ist, die Tesla nachweislich liefern kann."

Es bleibt dementsprechend abzuwarten, ob sich der erhoffte Erfolg tatsächlich einstellt und der Tesla-Aktie einen Boost verschaffen kann.

