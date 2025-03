Tesla-Aktie zieht an: Hoffnung auf mildere Zölle treibt an

Die Tesla-Aktie legt am Montag deutlich zu. Anleger hoffen auf mildere Zölle unter US-Präsident Donald Trump, was die Kauflaune stärkt und eine allgemeine Markterholung antreibt.

• Tesla- und andere Mag 7-Aktien legen zu• Hoffnung auf mildere Handelszölle• Marktstimmung hellt sich auf

Wie auch weitere Mitglieder der Magnificent 7 kann die Tesla-Aktie am Montag im vorbörslichen NASDAQ-Handel Zuwächse verbuchen. So geht es zeitweise um 3,56 Prozent nach oben auf 257,55 US-Dollar.

Mag 7-Aktien mit Gewinnen

Doch damit steht Tesla am Montag nicht alleine da. So klettert die Meta-Aktie an der NASDAQ zeitweise um 2,74 Prozent auf 612,56 US-Dollar, für NVIDIA geht es derweil um 1,88 Prozent hoch auf 119,91 US-Dollar, Amazon verteuert sich um 1,60 Prozent auf 199,34 US-Dollar, Alphabet-Aktien gewinnen 1,53 Prozent auf 168,80 US-Dollar, Microsoft-Papiere steigen um 0,93 Prozent auf 394,91 US-Dollar und die Anteilsscheine von Apple legen um 0,89 Prozent zu auf 220,22 US-Dollar.

Hoffnung auf Handelsentspannungen

Diese Kursgewinne spiegeln eine allgemein positive Stimmung an den US-Börsen wider, insbesondere im Hinblick auf die neuesten Entwicklungen im Handelsstreit. Angetrieben werden Tesla & Co. demnach offenbar von der Hoffnung auf mildere Zölle durch US-Präsident Donald Trump . Am 2. April, den Trump zum "Tag der Befreiung" für die USA erklärt hat, sollen "gegenseitige Zölle" auf andere Länder erhoben werden, die seiner Meinung nach schlechte Handelsbegingungen für die USA bieten.

Nun soll es aber Hinweise darauf geben, dass die nächste Zollrunde weniger drastisch ausfallen könnte als bislang angenommen, heißt es bei Investing.com. Ende vergangener Woche hatte Trump angekündigt, womöglich einen flexiblen Ansatz zu verfolgen. "Ich ändere mich nicht. Aber das Wort Flexibilität ist wichtig. Manchmal ist es Flexibilität. Es wird also Flexibilität geben, aber im Grunde beruht sie auf Gegenseitigkeit", hatte er The Guardian zufolge im Oval Office gesagt. Diese Aussicht auf mildere Handelsrestriktionen hat die Kauflaune der Anleger beflügelt und zu einer allgemeinen Erholung an den US-Aktienmärkten beigetragen.

Redaktion finanzen.at