Tesla bringt Facelift: Model Y "Juniper" ab Anfang 2025 in Europa verfügbar

Tesla Model Y Juniper

Im vergangenen Jahr berichtete Reuters erstmals, dass Tesla ein Refresh des Model Y unter dem Codenamen "Juniper" für 2024 plant. Später bekräftigte das US-Magazin Bloomberg diese Information und sprach von einer Veröffentlichung Mitte 2024, mit Verweis auf "mit der Angelegenheit vertraute Personen". Demnach sollte die Produktion der ersten Facelift-Modelle, die im Rahmen des "Project Juniper" entwickelt werden, zur Jahresmitte in Teslas Gigafactory in Shanghai starten und in China auf den Markt kommen.

Fünf- und Siebensitzer Ausführung

Tesla selbst sowie dessen CEO Elon Musk stellten jedoch klar, dass für 2024 kein Refresh des Model Y geplant sei. Inside Tesla zufolge legte dies die Vermutung nahe, dass das Update erst Anfang 2025 erfolgen könnte. Diese Annahmen werden nun durch aktuelle Berichte aus China bestätigt. Demnach sollen zwei überarbeitete Versionen des Model Y im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Die Fünfsitzer-Version wird im ersten Quartal 2025 erwartet. Im vierten Quartal soll eine Siebensitzer-Variante folgen, die speziell für die asiatischen und europäischen Märkte entwickelt worden sei. Tesla hoffe, dass das Modell die zunehmende Konkurrenz auf dem chinesischen Markt ausgleichen werde. Für den siebensitzige Model Y liegt Teslas Verkaufsprognose für die Zulieferer bei etwa 20.000 Einheiten pro Monat, so eine Quelle aus der Lieferkette.

Änderungen am Model Y

Die geplanten Änderungen am Model Y orientieren sich stark an den Neuerungen, die bereits beim überarbeiteten Model 3 eingeführt wurden, mit geringfügigen Anpassungen am Exterieur und den Abmessungen des Fahrzeugs sowie Anpassungen am Innenraum, an der Hardware für autonomes Fahren und an der Kapazität der Batterie.

Nach Angaben des Elektroauto -Magazins InsideEVs wird der Model Y eine überarbeitete Front- und Heckpartie haben, zudem sollen neue Raddesigns und neue Farben verfügbar sein. Im Innenraum gibt es künftig keine Hebel hinter dem Lenkrad, dafür einen modifizierten zentralen Infotainment-Bildschirm. Auch soll Tesla die Qualität der Verkleidungsmaterialien sowie die Art und Weise, wie alles zusammengeschraubt ist, verbessert haben. Zudem habe Tesla die Federung des überarbeiteten Model 3 erheblich abgeschwächt, was den Fahrkomfort deutlich verbessert.

Nach dem Vorbild des neuen Model 3 Performance wird Tesla den Model Y Performance wahrscheinlich mit aggressiveren Stoßfängern sowie mit körperbetonten Sportsitzen ausstatten. Zudem soll das überarbeitete Modell über größere Bremsen und adaptive Dämpfer sowie über mehr Leistung verfügen.

Laut Berichten aus China zeigen Informationen aus der Lieferkette, dass Tesla auch eine kompakte Version des Model Y Fließheck vorbereitet, das voraussichtlich 2025 auf den Markt kommt, die Vorbereitungen für die Massenproduktion im dritten Quartal abschließt und 2026 ausgeliefert wird.

