Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.08.2026 00:15:00
Tesla Stock Faces a High Stakes Reality Check After Its Record Quarter
Tesla (NASDAQ: TSLA) delivered record revenue and stronger vehicle deliveries, but falling operating profit, negative free cash flow, and slowing disclosed robotaxi momentum complicate the bull case. The numbers reveal a widening gap between Tesla's current earnings power and the enormous future growth embedded in its valuation.Stock prices used were the market prices of July 29, 2026. The video was published on Aug. 16, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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