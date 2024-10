Teslas Cybertruck ohne große Nachfrage? - Vorbestellungen bereits abgearbeitet

• Probleme rund um Teslas Cybertruck• Tesla-Kunden sollen Konfiguration abschließen• Teslas Vorbestellerliste wohl schon abgearbeitet

Obwohl Tesla in den ersten Tagen über eine Million Vorbestellungen für den Cybertruck erhielt, scheint es Probleme dabei zu geben, diese in tatsächliche Bestellungen umzuwandeln. Bereits neun Tage nach der Einführung des günstigeren Cybertruck-Modells für 79.990 US-Dollar scheint Tesla die gesamte Vorbestellungsliste in den USA abgearbeitet zu haben. Die Nachfrage bleibt wohl hinter den Erwartungen zurück.

Vorbestellerliste schnell abgearbeitet - ein Zeichen mangelnder Nachfrage?

Viele potenzielle Käufer, die bereits seit Jahren auf ihren Cybertruck warten, wurden von Tesla in den letzten Wochen kontaktiert, um ihre Reservierungen in endgültige Bestellungen umzuwandeln, wie Torque News berichtet. Dabei seien einige Kunden, die ihre Reservierungen erst im Juli 2024 getätigt haben, überrascht gewesen, so schnell die Gelegenheit zur Konfiguration und Auslieferung ihres Fahrzeugs zu bekommen. Dies deute darauf hin, dass zahlreiche Vorbesteller ihre Reservierungen nicht in verbindliche Käufe umgewandelt haben, berichtet Torque News weiter. So hat wohl Cybertruck-Besitzer "BayouCityBob" aus Texas bereits Anfang August eine Einladung zur Konfiguration erhalten - seine Reservierung für den Cybertruck hatte er jedoch erst im Juli 2024 getätigt. Sein Fahrzeug, ein Dual-Motor-Modell, wird voraussichtlich zwischen Oktober und November ausgeliefert. Folglich sei Tesla in kürzester Zeit durch die gesamte Vorbestellungsliste gegangen, mutmaßt Tinsae Aregay, Autor bei Torque News.

Pessimistische Prognose

Torque News zufolge hätten neben "BayouCityBob" wohl auch andere Tesla-Fans und potenzielle Käufer ähnliche Erfahrungen gemacht: So berichteten Nathan James, Mitglied einer Cybertruck-Gruppe auf Facebook, und der Nutzer "MC1987" wohl, dass auch sie überraschend früh eingeladen worden wären, ihre Fahrzeuge zu konfigurieren. Dies lasse darauf schließen, dass das Interesse am Cybertruck möglicherweise schneller abgeflaut ist, als ursprünglich erwartet wurde, so Aregay.

Für Tesla könnte dies durchaus ein Problem darstellen, da der Cybertruck ursprünglich als Schlüsselprodukt zur Eroberung des Pick-up-Marktes seitens Tesla kommuniziert wurde, schlussfolgert der Torque News-Autor weiter. Sowohl die schnelle Abarbeitung der Vorbestellungen als auch die zögernde Nachfrage könnten daher laut ihm als Zeichen für einen möglichen Misserfolg des E-Fahrzeugs verstanden werden.

